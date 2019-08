Una “nuova” lavanderia davanti alla stazione di Casbeno

Giace lì, a bordo strada, da giorni. È una lavatrice che qualcuno ha deciso di smaltire abbandonandola a Varese nella zona della stazione di Casbeno.

Un abbandono che non è come i tanti che -purtroppo- periodicamente si ripetono dal momento che qualcuno ha stampato due fogli per sensibilizzare contro l’abbandono di rifiuti.

“Nuova apertura lavanderia automatica” si legge sui fogli fotografati dal nostro lettore Tiziano, nei quali si spiega anche come usufruire del servizio: “Per i gettoni rivolgersi alla testa di c***o che mi ha lasciato qui”.