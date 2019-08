Openjobmetis, ecco i numeri di maglia per la nuova stagione

Dal 3 scelto da LJ Peak, fino al 21 – confermatissimo – di capitan Giancarlo Ferrero: la Openjobmetis ha comunicato i numeri di maglia dei propri giocatori per la stagione 2019-20, cifre che gli appassionati impareranno a memoria da qui in avanti e che detteranno l’ordine di presentazione dei biancorossi nell’immediato pre-partita. A proposito di maglie, una novità è legata al fornitore delle divise: dopo due anni marchiati Spalding, Varese tornerà a Macron che ha già affiancato in passato la società.

Qualche curiosità: i tre italiani rimasti dalla passata stagione mantengono inalterate le proprie magliette, con l’8 di Natali, il 15 di Tambone e il già citato 21 di Ferrero. Il principale acquisto estivo, Siim-Sander Vene (foto in alto), tornerà invece a vestire la canottiera con il numero 9 che fu sua due stagioni or sono, quando per la prima volta venne ingaggiato da Varese.

L’11, numero “sacro” da queste parti (basti citare Dino e Andrea Meneghin e Cecco Vescovi…) finirà sulle spalle dell’atletico pivot Jeremy Simmons mentre il play titolare Josh Mayo manterrà il 14 che ha caratterizzato le sue annate tedesche (a Montegranaro vestiva invece il 7). Gli altri: detto di Peak con il 3, rimane “di passaporto serbo” il numero 4, passato da Avramovic a Tepic; Clark avrà la maglia numero 5 mentre il pivot di riserva Gandini ha preso il 18. Di seguito l’elenco completo.