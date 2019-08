Operato al cranio mentre è in stato di trance

Un delicato intervento al cranio mentre il paziente è in stato di trance.

L’innovativa tecnica è stata applicata all’ospedale di Legnano dove un paziente, ieri 31 luglio, è stato sottoposto a una craniotomia per l’asportazione di un ematoma sottodurale utilizzando la sedazione ipnotica.

Ad adottare il metodo l’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale di Legnano, diretta dal dr.Roberto Stefini.

L’utilizzo dell’ipnosi, in sostituzione dell’anestesia, è stata proposta al paziente dopo una preparazione preliminare di tre sessioni per verificare la sua capacità di raggiungere lo stato di “trance”: un elettroencefalogramma eseguito nel corso di queste sedute ha verificato il reale raggiungimento di questo stato.

Nel corso dell’intervento non è stato somministrato alcun farmaco sedativo; i medici sono ricorsi esclusivamente a una minima infiltrazione di anestesia locale a livello cutaneo dopo averla incisa, a seguito di una sensazione di disagio evidenziata dal viso del paziente attraverso comunicazione non verbale.

Conclusa l’operazione chirurgica, il paziente è stato immediatamente riportato in reparto in completo relax, riferendo una sensazione di benessere.

Utilizzare tecniche di induzione ipnotica rappresenta una rivoluzione nel campo dell’anestesiologia moderna e consente di evitare l’utilizzo massivo di farmaci e di ridurre in maniera significativa lo stress correlato all’intervento chirurgico.