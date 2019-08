“Piątek” il primo singolo del rapper varesotto Cook

Si intitola “Piątek” il primo singolo di Paolo Pastorella, in arte Cook, allievo della Music Secrets di Gavirate.

Ecco come si presenta: “Cook nasce scrivendo libri immaginari sin dai tempi delle elementari, quando per gioco, insieme ad un amico decidono di scrivere la loro prima canzone. Più passa il tempo e più il rap si cuce addosso a Paolo come un abito di sartoria. Dall’età di tredici anni la sua penna scrive fiumi di parole che, un po’ per gioco e un po’ per passione, lo portano a comporre canzoni su canzoni. Dopo un periodo di collaborazione con un amico, decide di intraprendere la strada da solista.

I primi lavori sono autoprodotti, ma il desiderio di Paolo si fa sempre più strada tra i suoi pensieri, far ascoltare la sua musica non solo agli amici più stretti ma portarla a quante più persone possibili. Da qui nasce il primo singolo prodotto e registrato presso il Taiko Recording Studio di Gavirate dal titolo “Piątek”, come il calciatore che attualmente milita nel Milan. Il singolo parla di rivincita, di riprendersi quello che la vita ci porta via, proprio come il calciatore, che partendo dal basso arriva ad un grande obiettivo, da sconosciuto a star, da zero a cento.

Paolo ha fame di comunicare e far sapere cosa porta attraverso i suoi testi e le sue canzoni. Come per il famoso capitano “James Cook”, esploratore e ricercatore, ci sono ancora molti mari da navigare e nuove terre da scoprire per Paolo Cook Pastorella”.