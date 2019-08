Piazza Garibaldi, a breve l’abbattimento di un platano

Con un’ordinanza firmata dall’assessore Caterina Franzetti – consigliere anziano e facente funzioni di sindaco in questo periodo – l’amministrazione comunale luinese ha dato il via libera all’abbattimento di un platano nel pieno centro della città.

Si tratta di uno degli alberi della piazza Garibaldi e la decisione è maturata “a seguito di sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico“ nel quale è stato “riscontrato un visibile stato di degrado di un esemplare di platano posto nell’area pedonale attualmente pavimentata in porfido“.

Oltre alla valutazione di massima sull’albero, “è stato interpellato lo Studio Tecnico Castelli sas di Laveno Mombello in qualità di agronomo per eseguire le opportune verifiche botaniche sullo stato di salute della pianta“ da cui è risultato – continua il testo dell’ordinanza – “la potenziale pericolosità dovuta all’evidente stato di conservazione attuale del platano che mostra evidenti segni della malattia che lo ha colpito“.

Nell’ordinanza si specifica che: “Tale esemplare risulta essere potenzialmente pericoloso e pertanto se ne consiglia l’abbattimento immediato, al fine di prevenire ogni situazione di pericolo derivante dal precario stato fitosanitario e di salvaguardare la pubblica incolumità da eventuali crolli dello stesso albero in argomento così come indicato nella predetta comunicazione tecnica“ e pertanto viene ordinato “L’immediato abbattimento di n. 1 platano posto in Piazza Garibaldi all’interno dell’area pedonale attualmente pavimentata in porfido, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica da potenziali crolli“.