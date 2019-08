Picchiata davanti ai figli piccoli, i Carabinieri arrestano il compagno

L’ha picchiata ancora una volta ma questa volta i carabinieri di Cassano Magnago lo hanno arrestato, grazie all’allarme lanciato dai vicini di casa che sentivano le urla della donna. Attorno alle 22 di ieri, giovedì, i militari dell’Arma hanno arrestato un 35enne della zona (pluripregiudicato) per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

I Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di numerose richieste pervenute al servizio “112” da parte di alcuni residenti vicini di casa che segnalavano una violenta lite in corso all’interno dell’appartamento.

Immediatamente raggiunta l’abitazione hanno rintracciato l’uomo, in evidente stato di alterazione, e la sua compagna convivente, una coetanea, con evidenti segni da aggressione fisica. La vittima, in effetti, ha raccontato immediatamente come pochi istanti prima fosse stata vittima dell’ennesimo episodio di maltrattamento posto in essere dal proprio convivente, aggravato, come nelle numerose analoghe circostanze, dalla presenza nel contesto familiare di tre figli minori.

La stessa ragazza ha ammesso di non aver in precedenza mai sporto nessuna denuncia per tali condotte per il timore delle ritorsioni da parte del compagno. La vittima, accompagnata presso struttura sanitaria da personale del 118 intervenuto unitamente ai Carabinieri, veniva riscontrata affetta da “lesione timpanica e traumi contusivi multipli”, dimessa con 15 giorni di prognosi.

L’uomo, tratto in arresto, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato in carcere a Busto Arsizio ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.