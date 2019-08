Raduni sottorete, è il gran giorno delle “Cocche”

Storica “prima volta” quest’oggi – martedì 20 agosto – per la Futura Volley Giovani, il club di Busto Arsizio nato dalla passione della famiglia Forte, che ha ottenuto due promozioni negli ultimi due anni e che ora si affaccia per la prima volta sul palcoscenico della Serie A2 di pallavolo femminile.

Il raduno delle “Cocche” – il soprannome adottato dalla squadra – è fissato per le ore 18 al palasport San Luigi di via Ortigara 42 e sarà aperto a tutti i tifosi biancorossi che potranno così riabbracciare le giocatrici confermate dopo la cavalcata vincente conclusasi in primavera e conoscere le nuove arrivate tra le quali spicca l’americana Rebecca Latham.

Le giocatrici scenderanno anche in campo per un allenamento guidato dal confermatissimo coach Matteo Lucchini, primo passo per la FVG in direzione del campionato di A2 che prenderà il via il prossimo 6 ottobre: nella prima giornata le bustocche ospiteranno al San Luigi le piemontesi del Cus Torino, mentre la settimana successiva è in programma la prima trasferta in quel di Roma.