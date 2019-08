I regali originali perfetti per l’estate

L’estate riesce a mettere in pausa tutto, quasi sempre in modo positivo visto che si può staccare dalla lunga routine di studio, lavoro e incombenze quotidiane.

Nel periodo di ferie si vive tutto in modo diverso, con più calma e ci si gode ogni momento. Anche perché le vacanze durano sempre troppo poco, quindi meglio approfittare di ogni occasione di fare festa.

I motivi per festeggiare possono essere i soliti, come i compleanni e altre occasioni speciali. In estate però è bello festeggiare anche senza un reale motivo; le giornate si allungano, il tempo libero aumenta e organizzare qualche party con gli amici è sempre un’ottima idea.

Se però le feste sono per occasioni importanti come i compleanni non ci si può limitare a organizzare una festa. Bisogna anche preoccuparsi dei regali.

Il regalo non è solo una consuetudine, è un gesto che fa piacere fare perché una gentilezza non va mai trascurata. Soprattutto quando il festeggiato è una persona cara.

Per chi è in cerca di idee regalo per le feste d’estate il consiglio è di pensare proprio al periodo, perché può essere una grande fonte d’ispirazione per fare dei doni perfettamente calati nel clima vacanziero.

Per darvi una mano abbiamo selezionato per voi 5 idee regalo originali per l’estate, dai gadget da portare in vacanza a prodotti dal design ispirato alla stagione. Ecco le proposte selezionate sul sito DottorGadget.it.

Telo mare pizza

In genere i teli mare sono dei rettangoli colorati su cui sdraiarsi per prendere il sole o per asciugarsi. In realtà ci sono anche modelli più originali, ad esempio il Telo mare Pizza, un modello rotondo con le forme e l’aspetto di una pizza gigante. Anche chi vede la spiaggia come un posto da gelato non saprà dire di no a una pizza gigante!

Ciambella Unicorno

Un ciambellone per il mare è sempre un accessorio gradito, soprattutto quando vi trovate in acqua, cullati dalle onde e vi godete al meglio quei momenti di relax. Anche in questo caso però perché dovreste accontentarvi di un normale ciambellone? Con la Ciambella Unicorno potrete sfoggiare una ciambella super fashion con uno degli animali più alla moda. È vero che è un animale di fantasia, ma in spiaggia o in piscina tutto è concesso!

Mini microfono per Karaoke

Il karaoke è un passatempo da festa che diverte sempre. Per farlo in ogni luogo vi troviate potete usare il vostro smartphone e il Mini microfono per Karaoke. Un gadget geniale per cantare in compagnia senza dover potere con voi dispositivi ingombranti e anacronistici. Per divertirsi col karaoke basta lo smartphone, un app e il mini microfono.

Marchiatore per bistecche

L’estate è la stagione perfetta per le grigliate. Con il marchiatore per bistecche potrete personalizzare i vostri capolavori da Re del BBQ. Il marchiatore è uno strumento in metallo dotato di caratteri mobili, così potrete imprimere il vostro marchio o qualunque altra scritta sulle bistecche. Se invece siete vegetariani o avete qualche ospite che non mangia carne nessun problema, potete usarlo per marchiare le melanzane o altre verdure grigliate.

Valigetta BBQ

Siete amanti della griglia e mangereste cibo grigliato anche ogni giorno? Non vi resta che dotarvi della Valigetta barbecue, una lussuosa 24 ore in metallo che all’interno cela una mini griglia. Lo spazio non è molto, quindi non va bene per sfamare gruppi numerosi. Se però mangiate wurstel e salamelle, dalla cottura veloce, potete anche usarla per una grigliata tra amici ovunque siate andati.

