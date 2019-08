Risse e disordini, sospesa l’attività di un negozio in via Quintino Sella

Il Questore di Varese ha disposto, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), la sospensione per sette giorni dell’attività dell’esercizio di vicinato “Usha Indian Food”, negozio etnico di via Quintino Sella a Busto Arsizio.

Il Decreto, notificato ieri, è stato emesso dopo che il Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha segnalato alcuni episodi, registrati dalle Forze dell’Ordine in particolare durante lo scorso mese di luglio, che hanno fatto ritenere che l’esercizio pubblico in questione costituisca oggettivamente una turbativa per l’ordine pubblico, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

L’ultimo accadimento risale alla sera del 28 luglio quando le volanti della Polizia di Stato e le radiomobili dei Carabinieri sono dovute accorrere per una accesa lite tra clienti che avevano appena acquistato e consumato delle birre. Già in precedenza e in più occasioni Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale erano dovuti intervenire presso il locale per intemperanze di clienti, spesso ubriachi, autori di schiamazzi o addirittura di minacce e insulti rivolti ai residenti nelle abitazioni attigue al locale e responsabili di una situazione di degrado dovuta all’abbandono in strada di bottiglie e rifiuti. Lo scorso mese di gennaio, inoltre, un controllo nel locale aveva fatto emergere violazioni di natura penale e amministrativa che avevano portato alla sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale.