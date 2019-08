Scippo a Pregassona, la Polizia Cantonale cerca un uomo

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 15.30 in via Sala a Pregassona vi è stato uno scippo. L’autore ha strappato la borsetta a una 82enne domiciliata nel Luganese, scappando poi a corsa in direzione di Ruvigliana. La vittima ha riportato una contusione al ginocchio. I connotati dell’autore sono i seguenti: uomo, altezza 160/170 centimetri, veste camicia celeste. Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti in zona sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.