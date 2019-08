Seggiolini auto per i bambini: perché sono indispensabili

Il bambini devono viaggiare in auto con i seggiolini fino al compimento dei 12 anni o comunque fino a quando non raggiungono il metro e mezzo di altezza. E non basta avere un seggiolino qualsiasi: deve essere scelto in base al peso e alla statura di ciascuno. Non solo perché lo prevede la legge, ma soprattutto per ragioni di sicurezza.

LE STATISTICHE

L’utilizzo del seggiolino per bimbi fino ai 12 anni non è un optional. Le statistiche parlano chiaro, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i minori tra i 5 e i 14 anni, una mortalità quasi sempre dovuta al mancato o scorretto uso del seggiolino bimbi. La maggior parte delle tragedie, inoltre, si compiono su tragitti di breve durata, magari percorsi quotidianamente e in cui l’adulto si sente più al sicuro. Ma la familiarità non basta a prevenire gli imprevisti come la frenata improvvisa della macchina di fronte o un animale che attraversa la strada.

LEGGI DELLA FISICA

Non è necessario guidare ad una velocità elevata per trasformare i bambini in proiettili. Più sono leggeri e maggiore è l’accelerazione che subiscono in caso di urto o frenata improvvisa, tanto da rischiare di essere scaraventati fuori dal parabrezza o dal finestrino. Altro rischio dovuto al mancato uso del seggiolino è lo schiacciamento, tra i sedili o, nel caso sia seduto in braccio all’adulto al momento dell’incidente, anche il peso di quest’ultimo diventa una seria minaccia.

IL CODICE DELLA STRADA

Le sanzioni che regolano il mancato uso di seggiolini e sistemi di ritenuta sono molto severe. L’articolo 172 del codice della strada prevede multe che vanno dagli 80 ai 323 euro, la detrazione di 5 punti della patente e la sospensione della stessa da 15 giorni a 2 mesi.

Chi altera il corretto funzionamento dei sistemi di ritenuta è sanzionato invece con una multa da 40 a 162 euro.

Per la salute più generale dei bambini è inoltre vietato fumare in auto se c’è un bambino a bordo, anche se i finestrini sono aperti.

Annunciata per l’estate 2019 è invece stata rinviata a data da destinarsi l’entrata in vigore delle norme per i dispositivi salva bebé per evitare pericolose dimenticanze di bambini in auto.