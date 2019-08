Sesto Calende si prepara alla serata dei fuochi

Il Festival dei fuochi d’Artificio fa tappa a Sesto Calende. Sabato 31 agosto sarà una notte speciale per la cittadina sul Ticino grazie a un ricco programma di eventi organizzati da Pro Sesto e Amministrazione comunale. Il momento clou sarà lo spettacolo pirotecnico delle 22.3o, realizzato da una delle ditte più conosciute del settore la Parente Fireworks.

Ma la serata offrirà diverse occasioni di divertimento anche prima e dopo i fuochi: il filo conduttore sarà la musica che contagerà le tre Piazze principali. In piazza Garibaldi è previsto il ritorno dei Monkey Scream di Erno, la band sestese nota per il proprio frizzante repertorio che loro stesso amano chiamare CabaRock. In programma anche il debutto dei Joe Valeriano Unplugged in Piazza Mazzini e un inedito DjSet di Radio VillageNetwork in Piazza Guarana. Su Viale Italia torna il Mercatino affidandosi a “Un Fiume tra Arti e Sapori”, quello che vivacizza ogni terzo sabato del mese e che proporrà le eccellenze dell’artigianato del territorio in una formula serale.

Per i più piccoli e le loro famiglie Piazza Berera invece si trasformerà in un Luna Park con giostre e gonfiabili. Cornice di questo atteso appuntamento estivo saranno i diversi pubblici esercizi (Bar, Ristoranti e Gelaterie) che stanno attivandosi con i propri collaboratori per dare ai numerosi avventori il miglior servizio e la galleria commerciale naturale del centro di Sesto Calende che, complice anche i saldi estivi in corso, aprirà le porte degli esercizi commerciali sino a far le ore piccole.

La macchina organizzativa si metterà in funzione già dalle 18 con la chiusura delle strade del centro. Per i parcheggi si potrà contare sui posti auto del multipiano del supermercato Esselunga, aperto fino all’1 di notte.