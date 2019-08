Sulla via Francisca con Morandi Tour

Riprendono le uscite lungo la Via Francisca del Lucomagno, organizzate da Morandi Tour.

Il primo appuntamento (1 settembre) è con la quarta tappa del cammino, da Castiglione Olona a Cairate. Il ritrovo è in programma a Varese alla stazione FS (ore 9.00), seguirà partenza con autobus Granturismo in direzione Castiglione Olona, un borgo storico di origine antichissime definito da Gabriele D’Annunzio “L’isola di Toscana in Lombardia”.

L’ITINERARIO

Il pullman lascerà i partecipanti alle porte di Castiglione e imboccando la Via Francisca che costeggia il fiume Olona giungeremo al caratteristico borgo immergendoci in una realtà rinascimentale ricca di arte che si fonde con la vita quotidiana. In programma la visita esterna di Palazzo Branda, un edificio composto da due corpi di fabbrica, uno del XIV e l’altro del XV secolo con ampliamenti successivi, che possiede sale con pregevoli affreschi del 1400 di scuola lombarda e toscana. Si proseguirà poi verso il complesso della Collegiata voluto dal Cardinale Branda Castiglioni (1350-1443); trattasi di una splendida Basilica lombardo-gotica che gelosamente custodisce il ciclo di affreschi di Masolino da Panicale e il sarcofago contenente le spoglie del Cardinal Branda. Di pregevole fattura i dipinti e i reliquari custoditi nell’attiguo museo. La visita prosegue al battistero di pianta quadrata con abside poligonale, le cui pareti e le volte sono interamente affrescate da Masolino da Panicale (1435) con episodi della vita di S.Giovanni Battista. Si ritorna al sentiero della Via Francisca costeggiando l’ex linea ferroviaria della Valmorea ammirando la lussureggiante flora lungo il corso dell’Olona per giungere dopo un’ora di cammino al Monastero di Torba, sito UNESCO e Bene FAI dal 1977. Pranzo libero oppure possibilità di pranzare in Trattoria gustando piatti a base di prodotti locali oppure possibilità di rilassarsi all’aria aperta con un pic nic immersi nella misticità del luogo. Dopo il ristoro si terrà la visita a Torba, straordinario avamposto militare voluto dai romani contro la minaccia dei barbari, divenuto poi centro religioso con l’insediamento di un gruppo di monache benedettine che nel VIII secolo fece costruire il monastero e, più tardi, la piccola chiesa. Lasciato il sito di Torba il pullman condurrà a Cairate ove sorge il complesso Monastico di santa Maria Assunta la cui fondazione spetterebbe a Manigunda, nobildonna longobarda, che nel 737 avrebbe sancito la nascita di un monastero femminile. Il percorso prevede inoltre la visita del complesso finemente restaurato spaziando dal refettorio alla chiesa interna, dai parlatoi ai granai, lasciandoci incantare dalle leggende che aleggiano intorno alla figura di Manigunda. A piedi si percorreranno circa 5 KM a tratti anche sotto al sole. Alle ore 17.00 circa partenza per il rientro a Varese. Quota individuale di partecipazione: 40 Eur Supplementi: Pranzo presso Trattoria 23 euro (antipasto, primo, dolce, 1/4 vino, acqua, caffè) Minimo partecipanti: 25

LE ALTRE TAPPE

Le uscite in programma proseguiranno il 15 settembre con la tappa 7 (Castelletto di Cuggiono – Robecco sul Naviglio), il 29 settembre con la tappa 8 (Abbiategrasso – Motta Visconti) e il 13 ottobre con la tappa 9 (Motta Visconti – Pavia).

INFORMAZIONI E ADESIONI

PER ISCRIZIONI: Morandi tour Tel: 0332-287146 oppure laviafrancisca@moranditour.it comunicando i propri dati anagrafici, telefono ed indirizzo mail. All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato il saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) e poi inviare copia contabile del bonifico bancario a contabilita@moranditour.it.