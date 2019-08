Testata la piazzola per il volo notturno dell’eliambulanza

Una nuova piazzola di atterraggio in notturna per l’elisoccorso. Grazie alle favorevoli condizioni meteo, ieri sera 14 agosto, l’eliambulanza del 118 ha effettuato un atterraggio di prova nella nuova piazzola realizzata dal Comune di Cislago in via Nobile.

Il test si è svolto regolarmente per cui nell’organizzazione della rete di Areu si può aggiungere un tassello in più.

Da qualche anno, grazie ai visori notturni in dotazione al personale di volo del 118 di Villa Guardia, gli elicotteri possono effettuare interventi di soccorso in emergenza anche durante le ore di buio. Il servizio è possibile grazie alla disponibilità delle amministrazioni comunali che individuano posti di atterraggio, di solito campi sportivi, dove è possibile attivare l’illuminazione notturna.

Dagli iniziali sei posti, la rete si è progressivamente allargata creando una mappa di punti disponibili in tutto il territorio.

L’amministrazione di Cislago, presente al volo sperimentale di ieri, ha voluto ringraziare Areu e la Soreu dei Laghi oltre al pilota Massimo Tassan che ha condotto il volo e l’atterraggio.