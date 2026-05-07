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Un incontro a Cislago per dire “Ben tornati rondoni”

Venerdì 8 maggio nella sala consigliare del municipio l’evento organizzato da Ate Insubria Olona

Cislago Tour i luoghi
Incontri

08 Maggio 2026

Come avviene annualmente, ci riuniamo per celebrare il ritorno dei rondoni; in tale occasione, ci sforziamo di proporre qualcosa di nuovo e per questo evento il programma della serata assumerà una modalità un po’ diversa dal consueto.

PROGRAMMA:
-Premiazione concorso RONDONI IN VETRINA
-Consegna attestati classi terza scuola primaria G. Mazzini
-I Rondoni , creature straordinarie
-Tutti in piazza a salutare i Rondoni

7 Maggio 2026
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info@ateinsubriaolona.it
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