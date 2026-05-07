Tempo Libero
Un incontro a Cislago per dire “Ben tornati rondoni”
Venerdì 8 maggio nella sala consigliare del municipio l’evento organizzato da Ate Insubria Olona
08 Maggio 2026
Come avviene annualmente, ci riuniamo per celebrare il ritorno dei rondoni; in tale occasione, ci sforziamo di proporre qualcosa di nuovo e per questo evento il programma della serata assumerà una modalità un po’ diversa dal consueto.
PROGRAMMA:
-Premiazione concorso RONDONI IN VETRINA
-Consegna attestati classi terza scuola primaria G. Mazzini
-I Rondoni , creature straordinarie
-Tutti in piazza a salutare i Rondoni
7 Maggio 2026
Ate Insubria Olona info@ateinsubriaolona.it