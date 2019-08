Tre giorni di avventure da costruire al Museo della Collegiata

Non una semplice visita guidata ma una vera e propria storia da scoprire e costruire insieme per svelare con meraviglia i tesori custoditi dal Museo della Collegiata di Castiglione Olona: è il nuovo percorso con laboratorio “Mister quadrato e la banda rettangoli”, basato su una storia originale a cura di Laura Marazzi.

L’attività sarà proposta ai visitatori nei prossimi tre mercoledì di agosto (14, 21 e 28), sia al mattino che nel pomeriggio, alle ore 10.30 e alle ore 15.30.

Dopo il successo dell’anno scorso, quando i bambini fecero un girotondo con il simpatico Signor Tond tra rosoni, aureole e altri elementi circolari, ecco arrivare Mister Quadrato, alle prese con la Banda Rettangoli.

Mattoni e mattonelle si coalizzano, sempre ben uniti, e Mister Quadrato fatica a trovare amici simili a lui. C’è qualche bambino che voglia aiutarlo? Perché è una vera sagoma, anche se è un tipo un po’ rigido e spigoloso. Ci sono buchi pieni d’angoli nei muri della Collegiata, rettangoli colorati e rettangoli che racchiudono dipinti, nel rettangolo più grande si può anche camminare! Se ogni mistero sarà svelato, il laboratorio finale renderà indimenticabili le avventure con MisternQuadrato.

L’attività è pensata per bambini indicativamente tra i 5 e i 10 anni, ma sono benvenuti anche fratelli e sorelle più grandi e più piccoli.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a: didattica@museocollegiata.it .

Il costo dell’attività (1 ora e mezza circa), comprensivo del biglietto è di 4 € a bambino; adulti 6 €; famiglia 16 €.

Il Museo della Collegiata è in Via Cardinal Branda, 1 a Castiglione Olona (VA) e rimarrà aperto per ferie durante tutto il mese d’agosto.

Per maggiori info: 0331 858903 oppure www.museocollegiata.it.

Sul sito è pubblicata l’offerta completa di percorsi per bambini (inclusa questa avventura con Mr. Quadrato), prenotabili tutto l’anno.

In occasione di san Lorenzo, in Collegiata venerdì 9 agosto sarà celebrata una Santa Messa (ore 21), tra le tante opere d’arte in cui è protagonista il martire, uno dei santi “titolari” della Collegiata.

Il museo è aperto da martedì a domenica, ore 10-13 e 15-18.