Tutta la passione dei sapori alpini

Questa settimana, protagonista della nostra case history è Würsteria11, un locale unico nel suo genere, che nasce dall’amore per le montagne, per i prati verdi e incontaminati della tradizione delle Alpi e per il Gusto.

L’articolo è stato letto 17.025 volte nelle prime 48 ore di pubblicazione. Il post su Facebook ha raggiunto 53.395 persone ed è stato condiviso 44 volte, contribuendo così alla diffusione capillare del messaggio.

Varesenews è un mezzo importante, ben radicalizzato nel territorio del varesotto e importante per promuovere le proprie attività ai cittadini della provincia. In generale il vantaggio di pubblicare un proprio articolo su Varesenews, è quello di poter sfruttare la notorietà del marchio e gli oltre 150.000 visitatori che ogni giorno “sfogliano” le pagine del giornale.