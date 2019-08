Tutti a studiare i porcini: tornano le domeniche micologiche

Tutti in montagna a studiare i funghi. Le escursioni che diventeranno lezioni e pretesto per conoscere natura e territorio si terranno all’alpe Giani, a Dumenza, in una struttura ristrutturata qualche anno fa dalla Fondazioni Beltrami di Milano.

Ecco le date:

Domenica 18 agosto

ore 10.00 “Introduzione al mondo dei funghi”

Dott. Agr. Valerio Montonati

Fondazione Aurelio Beltramiore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e

non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Domenica 8 settembre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

Alpe Giani – Dumenza

Fondazione Aurelio Beltrami

CAI di LUINO / Dott. Agr. Valerio Montonati

ore 10.00 c.a. Breve lezione teorica sull’ambiente del bosco ed escursione nei boschi circostanti con

riconoscimento principali specie vegetali e dei funghi eduli e non eduli

ore 12.00 : pranzo libero o rientro a Luino

Domenica 29 settembre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

Alpe Giani / Rifugio Campiglio – Dumenza

Fondazione Aurelio Beltrami

Associazione Micologica G. Bresadola Gruppo di Varese Dott. Paolo Macchi

ore 10.00 “Introduzione al mondo dei funghi”

ore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e

non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Domenica 20 ottobre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI RIFUGIO DUMENZA

FESTA DEL FUNGO – MOSTRA MICOLOGICA

Fondazione Aurelio Beltrami

Dott. Agr. Valerio Montonati

ore 10.00 c.a. Presentazione mostra micologica – Escursione culturale micologica

ore 12.30 pranzo libero / presso il rifugio (previa prenotazione)

ore 14.30 c.a. Programmi futuri presso il centro studi

Sono previsti eventuali ulteriori seminari / escursioni culturali e/o micologiche a cura del Cai Luino e di altri gruppi/associazioni locali che verranno dettagliate successivamente con apposito programma: giornate natura e cultura 2019.