Una domenica di sole

Ancora un paio di giorni di tempo instabile e poi, domenica, tornerà il sole. No, l’estate non è finita, state tranquilli. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia ancora qualche pioggia oggi, venerdì 23 agosto, qualche temporale sparso sabato e solo nuvole innocue per domenica.

Anche le temperature si rialzeranno e le massime, domenica, raggiungeranno i 31 gradi.

Sabato 24 agosto

In parte soleggiato ma ancora qualche rovescio al mattino su Piemonte e Lombardia occidentale e molte nuvole sui monti nel pomeriggio con qualche temporale isolato.

Domenica 25 agosto

Abbastanza soleggiato, con nuvole cumuliformi pomeridiane e forse un temporale di calore, oppure asciutto. Temperature massime in rialzo