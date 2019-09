Al via nuovi investimenti per le strutture sportive

Proseguono gli interventi sulle strutture sportive a Vedano O.ona.

Entro ottobre verrà realizzata la nuova copertura con isolamento termico degli ingressi della palestra di via Bixio e degli spogliatoi della palestra della Scuola media, le cui condizioni sono ormai estremamente precarie. Saranno evitate così infiltrazioni e dispersioni termiche. L’intervento è finanziato con un contributo ministeriale specifico per interventi del genere.

Questo intervento va ad aggiungersi a quello appena terminato che ha visto al Centro sportivo Mario Porta la realizzazione di nuovi parcheggi (creati su una superficie di autobloccanti) e di una strada a lato est della recinzione, per permettere il passaggio di veicoli agricoli, che prima erano costretti a passare all’interno dell’area del Centro, con disagi e pericolo per l’utenza e il pubblico.

E con l’area adibita a parcheggio tra le due strutture sportive, ora libera dal transito dei trattori, sarà possibile realizzare il progetto di un piazzale, destinato a essere utilizzato come area feste attrezzata: il tutto a spese della società sportiva Varesina Calcio, come da accordi previsti nella convenzione stipulata con il Comune, che prevedeva anche il rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica – opera terminata e inaugurata lo scorso anno – e la ristrutturazione e l’ampliamento della palazzina servizi, con la realizzazione di un locale bar/ristoro adeguato.