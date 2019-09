Astuti e il Pd: “Solidarietà a Gulino, intimidazioni in stile mafioso”

Dopo la denuncia di Daniela Gulino, ex candidata sindaco leghista a Malnate che ha trovato nella cassetta delle lettere una busta con proiettili e minacce, ad esprimerle solidarietà è l’assessore Pd Samuele Astuti.

“Piena solidarietà alla consigliera comunale di Malnate Daniela Gulino per la grave intimidazione subita – spiega Astuti in un comunicato -. Non esistono giustificazioni per chi porta la contrapposizione politica al livello di minaccia, peraltro dietro il velo dell’anonimato, cosa che denota uno stile mafioso. La politica deve essere lotta, anche aspra, di idee e di programmi, chi va oltre questi confini deve essere condannato in modo unanime, a maggior ragione da chi crede nei valori della democrazia e della libertà di pensiero”.

Astuti non risparmia critiche anche agli esponenti leghisti che hanno incolpato la sinistra per il grave atto intimidatorio: “Spiace – ha detto Astuti – che alcuni esponenti della Lega, tra cui il collega Emanuele Monti e il deputato della Lega Paolo Grimoldi, non rinuncino alla polemica gratuita e utilizzino un fatto criminale per rivolgerci attacchi insensati”.

Condanne all’accaduto anche a nome del Circolo PD di Malnate. Gianni Colombo spiega: “esprimo solidarietà e una ferma e senza riserve condanna del gesto intimidatorio nei confronti di Daniela Gulino. A lei va tutta la nostra vicinanza. Auspichiamo che il confronto politico sia sempre e solo tra le idee e mai sfoci nella violenza e sul piano personale”.