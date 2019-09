Avete mai giocato a Footgolf?

Avete mai sentito parlare di Footgolf? Il 12 ottobre, dalle 10 alle 18, sarà l’occasione per provare questo meraviglioso sport in ascesa nazionale. Il maggior circuito Italiano gestito dalla Lega Nazionale Footgolf fa tappa infatti al Golf dei Laghi con la seconda edizione del Blue Open, organizzato dall’Associazione Sportiva lombarda del Footgolf Club Bluemoon.

Il Footgolf è uno sport in grande ascesa in Italia, si gioca in tanti bellissimi Golf Club che hanno aperto alla disciplina, come il Golf dei Laghi a Travedona Monate. Le regole sono le stesse del Golf, ma al posto di mazze e palline, si gioca calciando una palla da Calcio size 5.

Da anni ci sono circuiti regionali, nazionali, europei e il World Tour. Tanti ex calciatori di Serie A, come Paolo Di Canio, Ivano Bonetti, Luigi Gualco, Diego Fuser ad esempio, si sono cimentati con ottimi risultati e adesso fanno parte di questa nuovo e bellissimo mondo.

Giocare a Footgolf è veramente rilassante, ma anche divertente e molto competitivo. In Lombardia le associazioni sono già circa una decina, tra cui il Footgolf Bluemoon, attuale campione Nazionale LNF 2017 e 2018.

Sabato 12 ottobre sarà l’occasione quindi per vedere come si gioca e trascorrere qualche ora di relax nella splendida location del Golf dei Laghi.

Per partecipare o per chiedere ulteriori informazioni è necessario inviare una mail entro il giorno 8 ottobre all’indirizzo info@footgolfbluemoon.it.

Giocare a Footgolf è molto semplice, bisogna sapere tirare un calcio a un pallone, avere grande concentrazione, saper affrontare strategicamente le difficoltà delle 18 buche; per giocare poi è sufficiente portare con sé un pallone, scarpe da calcetto e un abbigliamento consono al Golf (polo, bermuda e calzettoni al ginocchio)

