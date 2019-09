AVIS e Comune insieme per sensibilizzare alla donazione

La giunta del Comune di Uboldo il 5 settembre ha aderito alla proposta per promuovere una campagna di sensibilizzazione della donazione di sangue rafforzando il senso di solidarietà e sostenere la cultura del dono, ovvero siglare un accordo in cui si chiede che all’interno dell’Ufficio Anagrafe, il personale operativo, possa chiedere ai cittadini se desiderano ricevere informazioni dall’Avis su una futura adesione all’associazione.

Ulteriore atto per contribuire attivamente ad incrementare la partecipazione di cittadini che ci possono aiutare nella raccolta sangue nel rispetto del protocollo siglato in data 4 maggio u.s. tra Anci ed Avis Regione Lombardia.

È un’opportunità non solo per l’associazione, ma per le stessa amministrazione locale, insieme si può contribuire attivamente a promuovere ed incrementare la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata. Questo documento non fa altro che rafforzare la solidarietà e sostenere nella comunità l’importanza della cultura del dono, in particolare nei giovani, come gesto di partecipazione alla vita sociale.