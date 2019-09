I bambini delle elementari puliscono il mondo, a partire dal centro città

Armati di guanti e sacchetti colorati per la differenziata, i bambini delle scuole primarie “Mazzini” (3^A e 5^A) e della “Cairoli” (classi 3^, 4^ e 5^), hanno dedicato la mattinata di venerdì 20 settembre alla pulizia delle strade del centro adiacenti alle loro scuole, raccogliendo diversi sacchetti di immondizia abbandonata per strada tra mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, carte e plastiche varie.

Questo il contributo dell’Istituto comprensivo Varese 1 all’iniziativa “Puliamo il mondo 2019” promossa da Legambiente e legata al progetto di volontariato “Clean Up the World”.

I bambini, accompagnati dai loro insegnanti, hanno lavorato per più di due ore, dalle ore 8.15 alle 10.30. Con loro anche i volontari di Legambiente e alcuni dipendenti del negozio Ralph Lauren di Mendrisio per ripulire gli ambienti limitrofi alle rispettive scuole, incluse le centralissime via Como e via Rainoldi).

“Il messaggio che alunni e insegnanti vogliono trasmettere è che lo spazio pubblico appartiene a tutti ed è compito di ognuno mantenerlo in buono stato e pulito per un futuro migliore”, spiega la dirigente dell’IC Varese 1, Luisa Oprandi.