Il Busto 81 non sbaglia. Varesina ok

Terza giornata di campionato per Eccellenza e Promozione. Le classifiche iniziano a delinearsi. In Eccellenza il Busto 81 viaggia a punteggio pieno, vince la Varesina mentre cade a Sestese. In Promozione percorso netto per il Gavirate.

ECCELLENZA

Il Busto 81 batte 2-0 il Verbano e rimane a punteggio pieno dopo la terza di campionato, rimanendo solitaria in testa al campionato. Alle spalle dei bustocchi quattro squadre a 7 punti. Il Settimo Milanese che pareggia 4-4 in casa della Castanese, l’Alcione che supera 1-0 la Sestese, il Pavia che batte 3-1 il Calvairate e la Rhodense, fermata sull’1-1 dalla Vogherese. Un punto indietro la Varesina (foto Facebook – Varesina Calcio), che a Venegono Superiore ha battuto 2-0 il Mariano. Prima vittoria per l’Ardor Lazzate, 1-0 casalingo contro l’Accademia Pavese, termina 1-1 tra Fenegrò e Vergiatese.

CLASSIFICA: Busto 81 9; Settimo Milanese, Alcione, Pavia, Rhodense 7; Varesina, Verbano 6; Vogherese 5; Sestese 4; Calvairate, Ardor Lazzate 3; Vergiatese, Fenegrò, Castanese 1; Accademia Pavese, Mariano 0.

PROMOZIONE

C’è ancora il Gavirate sopra tutti nel Girone A. I rossoblu battono 1-0 l’Union Villa Cassano e rimangono a punteggio pieno dopo 3 giornate. Seguono a quota 7 il Meda, a valanga 5-1 a Gorla Maggiore, l’Uboldese, vittoriosa 2-1 sull’Universal Solaro, e il Vighignolo, corsaro 2-1 a Sacconago contro il Cas. Cade l’Olimpia 2-1 sul campo della Base 96, il Morazzone pareggia 3-3 contro il Sedriano mentre la Besnatese conquista i tre punti vincendo 1-0 a Fagnano. Finisce 2-2 tra Magenta e Vittuone.