Cade in bicicletta in via Porro: quindicenne in ospedale

Momenti di apprensione nel pomeriggio in via Porro a Induno Olona, per un incidente stradale che ha coinvolto un ragazzino di 15 anni.

L’incidente, di cui non è ancora chiara la dinamica, è avvenuto poco dopo le 16, all’altezza del civico 164 della lunga strada che collega Induno Olona ad Arcisate.

Il ragazzo cadendo dalla bicicletta ha riportato un importante trauma facciale, ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 intervenuta con il supporto dell’automedica. Ora si trova ricoverato all’Ospedale di Circolo.

Secondo le prime informazioni le sue condizioni sono serie ma non versa in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Induno Olona e Arcisate che sta ricostruendo l’accaduto.