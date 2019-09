Calvino torna ai Giardini Estensi con Paolo Hendel

C’era un tramonto bellissimo dietro il cedro di villa Mirabello.

E quasi 300 persone davanti a Paolo Hendel, che ha riportato Italo Calvino – protagonista della prima edizione di Nature Urbane, con la lettura nei giardini del “Il barone rampante” – nel parco che sovrasta i giardini Estensi.

Un delizioso e puntuto florilegio, accompagnato da un polistrumentista («E’ utilissimo: fa il mestiere di una orchestra, ma lo pago per uno») che ha sottolineato con simpatia i punti più curiosi della lettura: dal protagonista de “Il cavaliere inesistente” che si innamora di una ragazza per come fa pipì, al barone rampante con i suoi appuntamenti notturni sugli alberi con le signorine.

Un appuntamento graditissimo, un ultimo reading che ha chiuso in bellezza gli appuntamenti del tramonto.

Domani ultima giornata di visita alle ville, eventi pomeridiani al castello di Masnago e al salone Estense e infine il grande spettacolo dei Sonics, fatto di acrobazie aeree, macchine sceniche e performance atletiche dedicate al tema della natura presso la fontana dei Giardini Estensi

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA