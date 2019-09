Campo dei Fiori Trail, primi arrivi per le gare “corte”

Le prime partenze sono state questa mattina – sabato 21 settembre – alle ore 6.00. I superatleti in gara per la Kratos 90 km hanno iniziato la propria corsa all’alba e i primi sul traguardo non sono attesi prima delle 17.00 di oggi.

Anche i podisti in gara per la Elmec 70 km sono ancora in corsa, ma il loro arrivo è previsto per le 13.00 circa sul traguardo di Gavirate. (In foto il ristoro Vibram al Brinzio)

Si sono invece concluse le gare “corte”: i mini trail di 1, 1,5 2 2,5 km e le 11 km competitiva e amatori. Anche la 25 km ha visto giungere al traguardo i primi concorrenti, stanchi ma soddisfatti.

Stanno terminando la loro fatica anche gli atleti impegnai nella Vibram 45 km, con i primi in classifica che hanno già concluso la splendida passerella sul longolago gaviratese.