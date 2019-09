Capossela, Mannoia, Agnelli e non solo: i concerti 2019/2020 a teatro

Attori ma anche cantanti nella stagione 2019 e 2020 del teatro Apollonio. Il palcoscenico di Piazza Repubblica si prepara, anche quest’anno, ad ospitare nomi del panorama musicale italiano. Sarà infatti, Vinicio Capossela ad aprire la serie di concerti che accompagneranno il pubblico fino alla primavera. Il cantante sarà in scena il 26 ottobre per una data del tour “Ballate per uomini e bestie”, un appuntamento in cui sarà possibile ascoltare i brani dell’ultimo disco.

Il 29 ottobre invece, spazio ad una delle voci femminili più apprezzate. Protagonista sarà infatti Fiorella Mannoia per una data del “Personale Tour” e i suoi ultimi brani, tra cui il più popolare “Il peso del coraggio”.

Novembre, il 14, in scena vedrà invece Nek per una data del “Il mio gioco preferito tour” mentre Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, sarà in scena con un concerto che permetterà di conoscere il suo lato più intimo e confidenziale; l’appuntamento è per il 28 novembre e con lui ci sarà Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.

Dicembre invece, vedrà tre appuntamenti: il 5 dicembre torna a Varese Francesco Renga con “L’altra metà tour”, il 12 dicembre sarà la volta di Fabrizio Moro per una data del “Figli di nessuno tour” mentre il 14 dicembre sarà protagonista la graffiante voce di Dolcenera che sarà live con i brani del nuovo album, anticipato dal singolo “Amaremare”.

Nella primavera del 2020 invece, gli appuntamenti sono due e con artisti dalla lunga carriera. Il 4 aprile infatti, sarà in scena il “menestrello italiano” Angelo Branduardi mentre il 23 aprile torna Massimo Ranieri con i suoi più grandi successi.

I biglietti per i concerti sono in vendita alla biglietteria del teatro o su ticketone.