Censimento al via a Malgesso e Bregano

Censimento al via nei paesi di Varese Malgesso e Bregano. I due comuni sono stati scelti dal Ministero per fare la rilevazione della popolazione e delle abitazioni al 6 ottobre 2019. Le procedure dureranno sino al 20 dicembre prossimo. In tutt’Italia sono 2800 i comuni scelti per condurre le rilevazioni Istat.

Il questionario non sarà sotto posto a tutti i cittadini ma verranno coinvolti solo i residenti di una parte dei comuni che verranno scelti dalle singole amministrazioni.

I questionari potranno essere compilati via web, presso il centro di rilevazione o con intervista diretta di un rilevatore munito di tablet.

Maggiori informazioni https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni