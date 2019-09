Cent’anni e non sentirli

Una bella serata di festa per Federalberghi che ha brindato per i suoi cent’anni di vita associativa.

La scelta di Villa Esengrini Montalbano, in una serata quasi estiva all’interno di un parco con la vista sul lago, è stata vincente e negli sguardi delle oltre cento persone invitate si poteva leggere lo stupore per tanta bellezza nel pieno centro della città.

“Unire le forze non è retorica. – Ha affermato il presidente Frederick Venturi nel suo breve intervento di saluto agli ospiti – Fare l’albergatore è una grande sfida, così come fare impresa in qualsiasi settore”.

“La nostra associazione nacque a Varese nel 1919, quando furono le difficoltà di reinserimento nella vita civile del dopoguerra, estese ovunque, a consigliare le aggregazioni. Oggi, a cento anni di distanza, le condizioni sono molto cambiate, ma resta importante essere uniti per raggiungere obiettivi comuni. Allora come adesso non si tratta di esprimere uno spirito corporativo, ma di dare rappresentanza e voce a chi fa dell’ospitalità il proprio lavoro, creando valore per la comunità in cui vive. Oggi come un tempo essere parte di una associazione significa non essere soli di fronte alle difficoltà e alle sfide di una mondo che evolve rapidamente in ogni suo ambito”.

Federalberghi è una associazione realmente rappresentativa tanto che ne fanno parte centodieci realtà su centosessanta operanti in provincia. Nelle parole di Venturi c’è l’orgoglio per chi sceglie o prosegue un lavoro attivo da generazioni per passione e amore di una professione importante per il turismo.

“Accogliere i clienti è la nostra missione. – ha proseguito il presidente – Alle sfide non si risponde mai da soli. Non ci dimentichiamo di guardare al futuro con fiducia perché viviamo in posti bellissimi. Abbiamo posti vicini notevoli come il Lago Maggiore anche con la sponda piemontese e Milano. Da qualche hanno si è sviluppato il turismo sportivo su cui ha creduto e investito la Camera di commercio. Noi facciamo e faremo sempre la nostra parte”.

La serata è stata allietata da una buona musica e da momenti conviviali oltre che gastronomici. Nel corso della cena sono state premiate diverse aziende storiche aderenti all’associazioni.

I PREMIATI

L’albergo Il sole di Ranco con i suoi 50 anni di adesione all’associazione è la realtà più anziana.

L’hotel 3 Re, Lido, Corona, Conca azzurra, City Varese, Europa, Firenze e Ungheria hanno superato i 40 anni.

L’hotel Stelvio, Osteria della pista, Bel sit, Roma e Jet hotel sono sopra i 30 anni.

Green motel, Hotel della rotonda, Vecchia riva, Stampa 1968, Cavalieri della corona e Cyrano, sopra i 25.