Comune in prima linea nella prevenzione alla violenza sulle donne

Trentatré nuove esperte per continuare una delle lotte più difficili del nostro tempo. A Palazzo Estense si è chiuso oggi pomeriggio, con la consegna degli attestati di partecipazione, il corso “CHI.AMA – Per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Il percorso formativo, realtà d’avanguardia in questo settore, è stato realizzato in collaborazione con il dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’università di Milano-Bicocca. Presente alla cerimonia l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

«Quello che si chiude oggi – ha affermato Dimaggio – è una tappa fondamentale per chi opera all’interno della nostra rete antiviolenza. Quello che ci troviamo ad affrontare è un fenomeno che, oltre a una grande dose di sensibilità e di attenzione, necessita anche di un alto livello di preparazione; solo con una formazione adeguata, infatti, è possibile prendersi in carico le vittime in un momento così delicato e terribile della loro vita. Come Amministrazione ci siamo sempre impegnati su questo tema e siamo felici di essere anche oggi accanto a queste meravigliose operatrici».

La Rete antiviolenza interistituzionale di Varese, delle quale Palazzo Estense è capofila, comprende 8 ambiti, 115 Comuni e 4 centri antiviolenza. I due percorsi di alta formazione – “La presa in carico delle donne vittima di violenza e del nucleo madre-bambino” e “Valutazione del rischio e percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza” – erano da sedici ore ciascuno e valevano come crediti formativi per le assistenti sociali.