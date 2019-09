Doppio appuntamento con i giochi di quartiere che aprono alla musica

Doppio appuntamento in quest’ultimo fine settimana di settembre con “C’erano una volta… i giochi di quartiere”, l’iniziativa promossa dal Teatro in Drao nelle diverse castellanze di Varese per creare occasioni di condivisione e divertimento tra generazioni, dai nonni ai bambini passando per mamme e papà che pure potranno scatenarsi.

Dopo aver toccato i rioni di Sant’Ambrogio, Rasa e Giubiano, sabato 28 settembre la manifestazione arriva a Bosto e domenica 29 settembre a sarà Bregazzana, sempre nel pomeriggio, tra oratorio e dintorni,

Ospite d’eccezione per l’appuntamento di sabato a Bosto sarà Antonio Testa, musicista e musicoterapeuta che proporrà ai bambini il suo “giocare con i suoni”, tra ritmo, matematica e movimento.

E poi pignatta, corsa con i sacchi, salto alla corda o con l’elastico, campana, ruba bandiera. Tanti giochi, per ogni gioco diverse versioni, tutte da sperimentare e raccontare per un confronto che può solo arricchire.

A tutti i bambini che parteciperanno all’iniziativa saranno offerti assaggi di una merenda semplice, gustosa e piena di energia in versione dolce (pane, burro e zucchero) o salata (pane, olio e origano).