Escursione in Malvaglia all’alpeggio di Muncréch

Sabato 14 settembre il CAI Luino propone una escursione ad anello Muncréch (Montegreco) 1156m, sopra il paese di Malvaglia (CH) nella Valle di Blenio. Questo antico alpeggio si trova sopra Malvaglia sulla via delle capanne Quarnei e Cava e visto l’alto valore storico e ambientale del luogo ha beneficiato in 15 anni con oltre 3 milioni di FrSv di investimento per la sua ristrutturazione.

Tra i lavori più importanti si evidenziano la ricostruzione della chiesetta di San Giuliano, della Cappelletta di Ranch, del forno per il pane e la sistemazione dei carrali nel nucleo.

Inoltre da Piughei a Montegreco è stato effettuato il rifacimento di oltre 2000 metri di muri a secco, una tecnica di costruzione Patrimonio dell’Unesco. Altra peculiarità del luogo sono 5 castagni di oltre 500 anni e uno tra i più vecchi del Ticino che supera i 1100 anni di età, con una circonferenza di 13,5 metri. A Piughei inizia pure il sentiero celtico, percorso geomantico con 7 postazioni energetiche. Intinerario: Malvaglia (366 m) – Muncréch (1`156 m) Accompagnatori Diego

0041792267826 – Gianni 3387768131- Tempo totale h5.00 – dislivello 900m – Difficoltà EE (nota alcuni tratti della mulattiera sono esposti e non provvisti da protezioni) – Percorso km 14.

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera che precede la gita

Ore 7.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.30 Partenza con mezzi propri per Malvaglia c/o piazzale chiesa

Documento valido per l’espatrio – serve bollino autostrada svizzera

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo

agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi

il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa

prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale

non sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it