Fisarmoniche bellinzonesi a Palazzo Verbania

Sabato 14 settembre a partire dalle ore 21 nell’incantevole scenario della Sala Conferenze di Palazzo Verbania di Luino si terrà un concerto dell’orchestra di fisarmoniche bellinzonesi, fondata nel 1966.

«Una bellissima occasione per riavvicinare l’Italia alla Svizzera, per sviluppare una simbiosi e per attivare uno scambio artistico. – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Luino Pier Marcello Castelli – La cultura deve contribuire sempre di più ad abolire ogni confine di questo territorio omogeneo».

L’orchestra esalta la fisarmonica quale strumento nato come popolare e a lungo relegato ad un certo repertorio. Da oltre un decennio la fisarmonica sta vivendo una riscoperta che la porta ad essere protagonista, sia in gruppi folk moderni, sia nell’ambiente molto più elitario del jazz.

Dal 2003 la direzione dell’orchestra è stata affidata al Maestro Paolo Vignani e il suo repertorio è stato ulteriormente arricchito e appositamente arrangiato per l’organico naturale attuale.

Info: http://orchestrafisarmonichebellinzonesi.com