Furti in val d’Aosta, arrestato a Gallarate

Nella serata di giovedì gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate hanno messo

fine alla fuga di un noto pregiudicato.

L’uomo, italiano di 62 anni, era sottoposto alla sorveglianza speciale, con obbligo di dimora a Gallarate e divieto di lasciare l’abitazione dalle 22 alle 6 del mattino, ed era anche ricercato perché deve scontare una pena per furto nella Regione Valle D’Aosta.

Molteplici volte denunciato proprio perché inottemperante agli obblighi imposti, ieri sera è stato tratto in arresto e denunciato per l’ennesima volta.

Da tempo era irreperibile: gli Agenti di Polizia lo hanno finalmente trovato nella propria abitazione, unitamente alla sua compagna, anch’essa pluripregiudicata e sorvegliata speciale, con obbligo di dimora a Gavirate, già tratta in arresto in aprile. Oltre ad essere denunciati perché inottemperanti al divieto di frequentarsi (essendo entrambi pregiudicati) e la donna per aver, per l’ennesima volta, violato l’obbligo di soggiorno nel comune di Gavirate, l’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Aosta.

Portato in carcere a Busto Arsizio, il sessantaduenne dovrà scontare una pena di un anno e tre mesi di reclusione, perché condannato con sentenza passata in giudicato per la commissione di diversi furti in Val d’Aosta.