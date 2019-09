Giorni Dispari Teatro, l’anno nuovo parte dal Santuccio

È in programma per sabato 21 settembre, alle 15, al Teatro Santuccio di Varese la presentazione del nuovo anno scolastico della scuola di teatro Giorni Dispari. Un’occasione per conoscere i corsi per bambini e adulti, oltre alla direttrice della scuola Serena Nardi e ai docenti della scuola. Durante il pomeriggio infatti, si potrà conoscere la scuola nata nel 2002 e attiva da anni sul territorio.

«L’Associazione Culturale Giorni Dispari Teatro è nata con l’intento di diffondere sul territorio la cultura teatrale attraverso percorsi di formazione sul teatro, produzione di spettacoli teatrali per ragazzi e adulti, organizzazione di eventi e rassegne culturali, anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni scolastiche e formative e Associazioni presenti sul territorio – racconta Serena Nardi -. La Scuola Teatro Varese invece, da me fondata e diretta, ha avviato corso nell’anno scolastico 2005/2006 ed è nata da una mia duplice esigenza: offrire un’opportunità di espressione personale e sociale a chiunque avesse desiderio e intenzione di farlo e, nel contempo, fornire gli strumenti propedeutici necessari a chi desidera avvicinarsi al teatro in termini seri e costruttivi, anche in una prospettiva successiva di tipo professionale».

«La mia idea – continua Nardi -, è sempre stata quella di una scuola che sottolinei l’importanza della “formazione” come primo e indispensabile gradino per giungere alla “qualità” in ogni forma di prodotto artistico e creativo. Ma anche, e soprattutto, che sia vissuta come un’opportunità di crescita personale che ciascuno, secondo modi e tempo propri, potrà applicare in ogni ambito della vita. Gli insegnanti della scuola, che sono tutti diplomati in importanti e riconosciute Accademie di Arte Drammatica italiane, sono dotati di strumenti adeguati per svolgere il ruolo di insegnante di teatro».

Ad oggi la scuola ha circa 150 allievi all’anno, di ogni età e le lezioni si tengono a Varese, Azzate, Gallarate. Giorni Dispari Teatro inoltre, insieme all’Accademia Bossi ha realizzato la stagione Red Carpet Teatro.