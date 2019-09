Gli Ufo in Valceresio e altri misteri extraterrestri

A Porto Ceresio prosegue anche sabato 21 e domenica 22 settembre la mostra su alieni, Ufo e altri misteri extraterrestri organizzata da Antonio Di Gaetano, giornalista, divulgatore ed appassionato ricercatore.

Dalle 15 alle 21, in Sala Luraschi, si potranno visionare volumi specializzati, foto e articoli su questo affascinante argomento.

C’è anche una sezione dedicata agli avvistamenti nel Varesotto e persino in Valceresio.

Per ogni curiosità i visitatori potranno contare sull’esperienza e la passione di Antonio Di Gaetano. autore di numerosi articoli e del libro “E.T. contatto avvenuto!“, che può essere acquistato all’0edicola di via Butti a Porto Ceresio.

Ingresso libero