Incendio a Cesate, l’appello del sindaco per chi è rimasto senza casa

(immagine di repertorio) Sabato 21 settembre, intorno alle 17, un enorme incendio è divampato in via Comasina a Cesate, sul confine con Caronno Pertusella.

Gli ingenti danni causati dalle fiamme hanno reso inagibili alcuni immobili, lasciando senza tetto diverse famiglie le cui abitazioni sono state distrutte o gravemente danneggiate.

La corsa a sostegno delle persone coinvolte è cominciata subito e, a distanza di quattro giorni, è arrivato l’appello ufficiale del sindaco cesatese Roberto Vumbaca. Oltre all’espressione della vicinanza verso le famiglie colpite, il primo cittadino ha fornito disposizioni ufficiali per chi desidera muoversi concretamente in modo solidale, lanciando una colletta. Queste le sue parole:

“Gentili Cesatesi,

a seguito dell’incendio, avvenuto sabato scorso, che ha coinvolto alcuni nostri concittadini e considerato che in molti, con grande generosità, si sono rivolti all’Amministrazione per mettersi a disposizione concretamente nell’aiutare le famiglie interessate, comunico che, grazie all’intervento tempestivo degli organi preposti, la situazione emergenziale è stata risolta.

Siamo in contatto con le famiglie coinvolte, che hanno tutte trovato idonea sistemazione, per monitorare eventuali bisogni e necessità.

Chi volesse attivarsi in via solidale, può inviare il proprio contributo al n. di conto corrente postale 22401202

Iban IT10B0503432920000000030859

BANCA POPOLARE DI MILANO – Filiale di Cesate

intestato a PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VIOLA DI CESATE, con causale “INCENDIO 21 SETTEMBRE”.

Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale per la professionalità del loro intervento, la Protezione Civile e la Croce Viola per essersi prontamente messe a disposizione. “