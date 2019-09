Incidente a City Life: una gru cade dal 28° piano della Torre Libeskind

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi in un cantiere di City Life, a Milano.

Poco dopo le 14 una mini gru è caduta dal 28° piano della Torre Libeskind, schiantandosi a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Milano, ma anche i soccorsi medici con tre ambulanze che per fortuna non sono servite, dal momento che nessuna delle persone che in quel momento si trovavano nell’area è stata coinvolta. Il mezzo si è schiantato sopra un deposito di materiale.

Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco e personale della Polizia di Stato.