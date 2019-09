È ufficialmente iniziato il countdown per il primo derby della Madonnina della stagione 2019-2020. La città è letteralmente in fermento tanto che lo stadio di San Siro è pronto a riempirsi per la stracittadina numero 224 del prossimo 21 settembre. Si va verso il tutto esaurito, come è giusto che sia, per la sfida di sabato 21 settembre alle 20:45.

Inter corsara, Milan in affanno: è l’ora del Derby della Madonnina

Nella passata stagione, il derby in casa del Milan del 17 marzo aveva fatto segnare il record di incasso per la Serie A con oltre 5,7 milioni di euro. Superato nell’occasione il precedente primato realizzato in Inter-Juventus del 28 aprile 2018 come record del campionato italiano, con la sfida che si era piazzata al secondo posto dietro i 5,9 milioni di Inter-Barcellona tra i record in Italia.

Che partita sarà?

Sarà una partita dal risultato indecifrabile quella che attende i rossoneri ed i nerazzurri. Per gli esperti di PronosticiCalcio.net l’Inter è leggermente favorita sul Milan, non fosse altro che per l’ottimo momento di forma vissuto dal biscione che ha collezionato tre vittorie nelle prime tre gare di campionato. Dall’altro lato il Milan di Giampaolo, pronto a sfruttare le qualità dei nuovi arrivi per sorprendere la retroguardia neroazzurra.

In casa Milan è difficile pensare che Giampaolo si affidi improvvisamente a chi non è stato preso in considerazione contro avversari molto più abbordabili.

Poi ci sono anche le situazioni specifiche dei singoli. Hernandez che si è appena ristabilito dall’infortunio alla caviglia, Duarte che è soltanto una riserva, Leão che deve ancora disciplinarsi tatticamente e infine Krunic, il quale sta anche salendo di condizione, ma non al punto da insidiare davvero Frank Kessie.

Ci si aspetta un Milan molto simile a quello già visto a Verona, con Bennacer e Rebic pronti a sfruttare le occasioni che potrebbe concedergli il tecnico Giampaolo.

Antonio Conte, dal canto suo, è proto ad affidarsi ai titolarissimi, anche se c’è Alexis Sanchez che scalpita per un posto da titolare accanto a Lukaku. Da tenere in considerazione anche la posizione di Lautaro Martinez, tornato più carico che mai dagli impegni con la nazionale albiceleste con la quale ha siglato una tripletta nell’ultimo match contro il Messico.

Entrambe le squadre dovranno scendere in campo tenendo a mente anche i loro impegni successivi. Per la squadra allenata da Antonio Conte ci sarà subito un altro big match, lo scontro a San Siro con la Lazio in programma per il 25 settembre. Ci sarà poi la Sampdoria il 28 settembre e l’importantissima sfida Barcellona – Inter programmata per il 2 ottobre e valida per la fase a gironi della Champions League, competizione nella quale la squadra nerazzurra vorrà tentare di fare meglio rispetto alla scorsa stagione, che l’aveva vista uscire ai gironi e proseguire il suo cammino in Europa League.

Per il Milan gli incontri successivi saranno con il Torino il 26 settembre, con la Fiorentina a San Sito il 29 settembre e con il Genoa il 5 ottobre.