Javorcic si gode la vittoria: “Sono fortunato ad allenare questi ragazzi”

La Pro Patria vince la seconda partita di fila, batte allo “Speroni” 2-0 la Pianese e si prende sei punti in quattro giorni. Al termine della partita l’allenatore biancoblu Ivan Javorcic spiega: «E’ stata una bella partita di calcio. Mi è piaciuta molto la squadra perché temevo molto questa partita, anche per il dispendio di energia a Siena, oltre alle assenze. Abbiamo incontrato un avversario organizzato e difficile. Abbiamo fatto una partita perfetta per organizzazione agonistica. Non abbiamo preso gol e sono molto contento perché i ragazzi sono stati straordinari e hanno vinto la partita meritatamente».

«Anche partire molto forte – prosegue Javorcic – è stato un messaggio importante, vuol dire che la squadra è matura, umile ma ha voglia di imporsi. Il gol di Parker è simbolico: si è fatto trovare pronto. tutto questo è frutto del lavoro quotidiano ma anche della qualità dei ragazzi. Il secondo gol è stato fatto da Le Noci e Colombo i leader di questa squadra che trainano il gruppo. Sono molto fortunato a guidare questi ragazzi. Oggi è più merito nostro che demerito degli avversari».

Il tecnico della Pianese Marco Masi non è per nulla soddisfatto della gara della sua Pianese: «Il gol preso subito ha inciso ma abbiamo disputato la peggior partita dell’anno, merito anche dei nostri avversari. Non siamo stati compatti e ordinati, la responsabilità è mia perché ho fatto delle scelte iniziali pensando all’impegno successivo e forse non siamo in grado di guardare oltre alla prossima partita. Abbiamo fatto una brutta figura, dobbiamo chinare il capo e ripartire. La Pro Patria l’ho trovata come pensavo: solida, quadrata, che sa cosa deve fare. L’impatto con la Serie C è stato positivo ma non bisogna perdere di vista quali sono le nostre priorità e il nostro obiettivo; oggi abbiamo fatto errori di valutazione che non possiamo permetterci. Questa partita mi ha fatto capire tante cose».

Protagonista di serata Sean Parker, in gol dopo 40 secondi: «Il mio gol è stato frutto degli allenamenti. Il mister mi ha dato questa occasione che ho sfruttato. E’ stata una bella rete, importante, ma voglio guardare avanti e pensare alla prossima partita. Quest’estate dentro di me è scattato qualcosa: ho lavorato sulle carenze che avevo. Ho cambiato modo di pensare, mi sto allenando molto di più e meglio. Nel nostro gruppo i più grandi ci stanno aiutando molto, anche a livello motivazionale. Anche un “bravo” può aiutare. Segnare è stato bello ed emozionante, lo dedico alla mia famiglia e a chi mi supporta»

PAGELLE

TORNAGHI 6,5: Non sbaglia nulla e dà la solita sicurezza al reparto

BATTISTINI 6: Si becca un giallo ingenuo – ma anche fiscale – ma la sua gara è solida

LOMBARDONI 6: Nel primo tempo si fa trovare impreparato in un paio di occasioni, nella ripresa non sbaglia nulla

BOFFELLI 6,5: Interventi puliti, presenza costante, anche stasera non fa errori

SPIZZICHINO 6: Dopo qualche partita di sosta si rivede in campo e gioca una gara positiva. Bene sia in spinta, sia in copertura

COLOMBO 6,5: Tanta sostanza ma anche la rete che chiude i conti: inserimento perfetto e rete pesante

BERTONI 6,5: Questa sera meno geometra e più muratore. Bravissimo per tempi di intervento e grinta

GHIOLDI 6,5: Si inserisce sempre con i tempi giusti e sfiora ancora il gol. Purtroppo per lui Vitali sfodera una super parata

Galli 6: Si sacrifica da mezzala e lo fa con disciplina

MASETTI 6: Buono l’esordio dal primo minuto. Prestazione senza pecche

LE NOCI 7: Due assist pregevoli ma anche tanta esperienza. Di un’altra classe, ma non è una novità

Kolaj 6,5: Due guizzi importanti nel finale di partita per tenere a distanza la Pianese

PARKER 6,5: Il primo pallone toccato lo trasforma in rete dopo 40 secondi. Poi si mette al servizio della squadra con la solita forza agonistica

Defendi 6: Gli manca il colpo da gol ma entra in partita molto bene