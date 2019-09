La biblioteca raddoppia: sabato l’inaugurazione

(Nella foto: Villa Azzurra)

A Besano la biblioteca si fa bella, più grande e dotata di spazi per chi vuole leggere e studiare.

Sabato 21 settembre alle 10.30, nella sede di Villa Azzurra, sarà inaugurata la biblioteca comunale, dopo l’intervento di ristrutturazione che ha ampliato e rinnovato gli spazi.

«La biblioteca era sacrificata in uno spazio angusto – dice il sindaco Leslie Mulas – Con lo spostamento della Polizia locale in Municipio abbiamo potuto utilizzare lo spazio al piano superiore della villa, dove è stata ricavata anche una sala lettura con una postazione per chi deve utilizzare il computer. La sala è stata inoltre dotata di proiettore e telo così da poter essere usata anche per incontri e presentazioni di libri.

L’intervento è costato 23mila euro ed è stato effettuato con risorse proprie del Comune. Oltre ai lavori necessari per ampliare ed arredare la biblioteca, è stato sistemato il tetto e si è sostituita l’insegna. Tra le novità anche il logo della biblioteca, scelto tra quelli disegnati dagli studenti di Besano due anni fa. Il prescelto è quello di Sofia Rizzotto, che oggi frequenta la terza media.

Non cambiano invece orari e giorni di apertura.

«Abbiamo lavorato anche per ampliare il numero di volontari che da sempre danno una mano al Comune per gestire la biblioteca – aggiunge il sindaco – Ne era rimasto uno solo, ma coinvolgendo cittadini e associazioni adesso i volontari sono sette e possono garantire a rotazione l’apertura e la gestione dei prestiti». Volontari che, con il supporto del Sistema bibliotecario Valle dei Mulini , hanno anche riorganizzato il patrimonio di libri della biblioteca, per renderlo più fruibile.

Per l’inaugurazione saranno esposti alcuni antichi volumi di proprietà della biblioteca, e la mattinata si concluderà con un rinfresco a cura della Pro loco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.