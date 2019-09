Dopo le giornate di saluto a don Norberto Brigatti, la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio si prepara ad accogliere don Emilio Rimoldi, nuovo prevosto di Casciago, Morosolo, Luvinate e Barasso.

Venerdì 27 settembre appuntamento alle 9 a Sant’Eusebio con Messa e adorazione, alle 19.15 a Casciago serata chierichetti e prove per la domenica. Sabato 28 settembre dalle 15 alle 17 confessioni nelle parrocchie e alle 21 a Casciago a teatro “Se tu conoscessi…” con la regia di Mario Stefanoni. Domenica 29 settembre alle 10 ritrovo a Sant’Eusebio, saluto della comunità civile e processione verso la chiesa di Casciago, alle 10.30 Messa per tutti a Casciago con ingresso del nuovo parroco e mandato alla comunità educante (tutte le Messe delle delle 10.00 e delle 11.15 sono sospese, mentre si svolgeranno invece regolarmente quelle delle 7.30 a Luvinate, 9 e 10.30 a Casciago, 18 a Barasso).

Nel pomeriggio di domenica 29 settembre alle 17.30 in oratorio a Casciago iscrizioni catechesi per 3ª-4ª-5ª elementare e alle 18.30 concerto dei The Sun, rock band italiana di ispirazione cristiana composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista), che ha suonato più volte in occasioni religiose molto partecipate oltre ad essersi distinta con documentari, libri, testimonianze e varie attività solidali e di dialogo. A seguire alle 20 cena in oratorio col nuovo parroco (spezzatino, polenta e gorgonzola) e proiezione delle foto delle esperienze estive tra Macugnaga e la Costiera (per la cena è richiesto un contributo di 8€ e un dolce da condividere: per i ragazzi è chiesta la conferma da dare ai propri educatori, per gli adulti c’è la possibilità di prenotarsi in segreteria solo il giovedì dalle 17 alle 19.30).

Don Emilio saluterà ogni singola comunità parrocchiale in queste date: sabato 5 ottobre Messa delle ore 18.30 a Luvinate, domenica 6 ottobre Messa delle ore 10 a Barasso, domenica 13 ottobre Messa delle ore 10 a Morosolo.

PROGRAMMA-APERTURA