Lavori in corso, prevista chiusura dei parcheggi

Attenzione ai parcheggi in via Briante a Somma Lombardo. Da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre, nel punto d’intersezione con via Milano, sono previsti lavori di fresatura e riasfaltatura. Il parcheggio del Municipio, quindi, sarà inaccessibile con i veicoli. Questo è quanto ha riportato il comune di Somma.

I mezzi di servizio e privati che normalmente hanno accesso al parcheggio andranno quindi spostati in altre aree pubbliche.