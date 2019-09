L’Eurobirdwatch fa tappa sul Lago Maggiore

Torna l’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching che vede il coinvolgimento di oltre 30 paesi europei ed è organizzato da BirdLife Europa, con il coordinamento per l’Italia della Lipu: le iniziative, aperte al pubblico, si terranno nelle due giornate del 5 e 6 ottobre nelle 25 oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree protette scelte dai volontari delle sezioni dell’Associazione per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, aree costiere.

Grazie all’ausilio dello staff e dei volontari della Lipu, i partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli, dagli aironi ai rapaci come il falco di palude e l’albanella reale, ma anche pettirossi, fringuelli e luì piccoli: in tutto circa 200 specie, tra nidificanti, specie erratiche o in migrazione.

In particolare domenica 6 ottobre l’Eurobirdwatch2019 fa tappa a Germignaga sul Lago Maggiore: nell’ambito del progetto “Corridoi insubrici. Il network a tutela del capitale naturale insubrico” finanziato da Fondazione Cariplo, la Lipu, insieme al Parco regionale Campo dei Fiori e alla Comunità montana Valli del Verbano e grazie al comune di Germignaga, domenica 6 ottobre organizzerà un’uscita di birdwatching sul lago a Germignaga, per permettere a tutti divertirsi e partecipare al più importante conteggio di uccelli selvatici con osservazioni simultanee in tutta Europa.

Il ritrovo è previsto alle 9.30 presso la ex colonia elioterapica di Germignaga (via Bodmer, 20) e, dopo una breve introduzione al birdwatching, dalle 10.00 alle 13.00 seguirà una visita guidata alla scoperta degli uccelli selvatici presenti alla foce del Tresa.

L’evento è aperto a tutti e a partecipazione gratuita. Si consiglia abbigliamento comodo e di portare un binocolo. In caso di maltempo l’evento verrà annullato. Informazioni: volontariato@lipu.it – 0362/528424.