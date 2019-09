Lord Nil, rinviato lo spettacolo all’Apollonio

Il ritorno in Italia dell’escapologo e illusionista LORD NIL è momentaneamente rinviato. Gli spettacoli dello show “Lord Nil Verso la Libertà”, previsti nei teatri italiani il 18 ottobre a Varese e il 28 ottobre a Milano, sono ufficialmente rimandati a date da definirsi “per sopraggiunti nuovi accordi internazionali, che vanno a modificare in modo importante la produzione dello spettacolo, ampliando la messa in scena artistica e la sua portata promozionale a livello mondiale”, si legge nel comunicato della produzione. “Crescono così le aspettative di assistere al sensazionale show teatrale di Lord Nil, fatto di clamorose performance di arte della fuga”.

Chiunque fosse in possesso dei biglietti può rivolgersi al punto vendita di acquisto sino al 8 ottobre per ottenere il totale rimborso dell’importo corrisposto all’acquisto.

Il sito ufficiale del Teatro di Varese