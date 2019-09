La Festa del S. Crocifisso a Gerenzano segna la fine delle vacanze estive e come ogni anno, l’Assessorato alla cultura guidato da Monica Mariotti, in collaborazione con la Fondazione Scuola per l’Infanzia Carlo Berra e l’Istituto Comprensivo Statale G. P. Clerici, organizza per l’occasione uno spettacolo dedicato a tutti i bambini. Una vera e propria festa, prima di tornare sui banchi di scuola.

L’orsetto che non voleva andare a scuola è infatti il titolo dello spettacolo di burattini scelto quest’anno e che andrà in scena venerdì 6 settembre alle ore 21 sul palco del Teatro San Filippo Neri in Piazza de Gasperi. A portare in scena un racconto divertente in cui potranno riconoscersi i piccoli spettatori sarà portato in scena dalla Compagnia La Fiaba di Andrea Anzani.

A seguire spettatori sul palco per la tradizionale baby dance di fine estate.

Ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.