Il maltempo sferza la provincia, oltre sessanta interventi

Oltre sessanta interventi, tutte le squadre dei vigili del fuoco di tutti i distaccamenti attive per rimediare ai danni provocati dal maltempo. È stata una notte davvero molto impegnativa quella tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre: il forte temporale che si è scatenato intorno alle 18 ha portato con sé raffiche di vento che hanno sferzato soprattutto il Sud della provincia. (foto di repertorio)

Molti gli alberi sradicati, quasi una ventina, che per fortuna non sono caduti su auto o case; i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuoverli dalle strade.

La zona maggiormente colpita è stata quella di Gazzada, Morazzone ma anche Laveno Mombello, risparmiato invece il Saronnese. Ora la situazione è tornata alla normalità anche se si preannunciano nuovi temporali.

Mezzi in azione anche sulle pista di Malpensa per un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze che ha tenuto bloccato l’aeroporto per quasi un’ora.