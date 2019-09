Marco Zago nominato preside reggente del liceo Ferraris

È stato nominato il dirigente che guiderà il liceo Ferraris di Varese per il prossimo anno.

Dopo l’addio di Giuseppe Carcano, chiamato a dirigere l’Ufficio scolastico di Varese, in via Sorrisole arriverà come reggente Marco Zago la cui nomina scadrà il 31 agosto del 2020.

È il dirigente del comprensivo Monteggia di Laveno. Classe 1975 è laureato in giurisprudenza e ha l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Ha insegnato all’Isis Stein prima di divenirne collaboratore del dirigente scolastico.

La scelta è avvenuta dopo che ieri si erano chiusi i termini per la presentazione delle candidature alle reggenze, 5 scuole in tutta la Lombardia.

Con la nomina di Zago si completano le dirigenze scolastiche del territorio che ha visto arrivare anche 28 nuovi presidi, neo vincitori del concorso.